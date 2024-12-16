Отчим год насиловал 11-летнюю падчерицу и снимал на видео

В Краснодарском крае задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, отчим год насиловал девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина начал проявлять нездоровый интерес к 11-летней падчерице год назад. Сначала отчим просил девочку сделать ему массаж, а затем изнасиловал. Он принуждал ребенка к сексу раз в неделю, а когда разошелся с матерью девочки, стал слать школьнице угрозы и обещал разослать всем знакомым интимное видео с девочкой.

Испугавшись огласки, несовершеннолетняя продолжила встречаться с насильником. О произошедшем случайно узнала мать школьницы — женщина нашла в телефоне дочери переписку с бывшим сожителем. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Ранее в Петербурге отчим-мигрант изнасиловал дочь сожительницы и скрылся.