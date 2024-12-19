Вспышка кишечной инфекции произошла в омском отеле, отравились 25 человек

В Омске произошла вспышка кишечной инфекции в отеле. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в одном из отелей города отравились 25 человек. При этом среди них девять детей.

Сообщается, что 15 пострадавших доставили в медицинские учреждения, среди них четверо несовершеннолетних. Еще десять взрослых и пятеро детей проходят лечение в домашних условиях, рассказал источник.

Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Липецке семья из четырех человек, включая 10-месячного ребенка, оказалась в больнице после употребления пиццы и роллов, заказанных на дом из местного ресторана. Состояние взрослых и подростка медики оценили как средней степени тяжести, у младенца зафиксировали легкое отравление.

Ранее двухлетняя россиянка съела отраву для крыс и попала в больницу.