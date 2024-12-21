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Число пострадавших от отравления парами хлора в Тобольске увеличилось до 18 человек

РЕН ТВ: в Тобольске число отравившихся парами хлора в бассейне достигло 18
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Shutterstock

В Тобольске число людей, отравившихся парами хлора в бассейне, достигло 18. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, число детей, отравившихся хлором, увеличилось до 16. Общее число пострадавших составляет 18 человек. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По факту отравления началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты провели отбор проб воздуха и воды из чаши бассейна, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в городе Тобольске на базе отдыха «Сказка», где дети отдыхали вместе с законными представителями. После купания в бассейне несовершеннолетние и двое взрослых ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг для детей до шести лет.

Ранее сердце московской школьницы остановилось после похода в бассейн.

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