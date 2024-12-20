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СК России организовал проверку по факту массового отравления в Омской области

СК России: в Омской области проводится проверка по факту массового отравления
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РИА Новости

По факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха в Омской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

По версии следствия, несколько отдыхающих, включая двух детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Они отказались от госпитализации.

Сейчас в больнице находятся четверо взрослых. По данным СК, их состояние удовлетворительное.

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Накануне РЕН ТВ сообщал, что в одном из отелей города отравились 25 человек. При этом среди них девять детей. 15 пострадавших доставили в медицинские учреждения, среди них четверо несовершеннолетних. Еще десять взрослых и пятеро детей проходят лечение в домашних условиях, добавил источник телеканала.

До этого в Липецке семья из четырех человек, включая 10-месячного ребенка, оказалась в больнице после употребления пиццы и роллов, заказанных на дом из местного ресторана. Состояние взрослых и подростка медики оценили как средней степени тяжести, у младенца зафиксировали легкое отравление.

Ранее двухлетняя россиянка съела отраву для крыс и попала в больницу.

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