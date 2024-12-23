Террорист из Магдебурга грозился устроить теракт, как на Бостонском марафоне

Напавший на ярмарку в ФРГ грозился устроить теракт, как на Бостонском марафоне

Талеб А., совершивший теракт на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, десять лет назад угрожал устроить теракт по примеру атаки исламистов на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на документы суда.

В начале 2013 года Талеб А. подал заявку на сдачу врачебного экзамена. Для допуска к экзамену по специальности психиатрия и психотерапия его попросили предоставить дополнительные документы об образовании, с чем он был не согласен. Во время телефонного разговора мужчина потребовал от организаторов одобрить его заявку в течение 10 дней, иначе «произойдет некое плохое событие международного значения».

«Вы видели кадры из Бостона? Здесь произойдет нечто подобное», — публикует издание реплику Талеба А.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего более двухсот человек получили ранения. Полиция задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к теракту.

В городе после происшествия прошла демонстрация, на которой собрались несколько сотен участников ультраправого толка. Они потребовали массовой депортации мигрантов из страны.

Ранее канцлера ФРГ Шольца освистали в Магдебурге во время посещения места теракта.