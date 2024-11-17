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В Перми нашли живой 15-летнюю школьницу, которая в сентябре ушла к стоматологу и пропала

В Перми нашли школьницу, которая сбежала из дома в сентябре

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Depositphotos

В Перми успешно завершились поиски девочки-подростка, которую искали два месяца. Об этом рассказала «АиФ» опекун девочки Елена Вьюжанина.

Девятиклассница сбежала из дома 12 сентября, девочка сообщила приемной матери, что после школы пойдет на прием к стоматологу, но домой не вернулась. Два месяца несовершеннолетнюю искали полиция и волонтеры.

«Мне позвонили из полиции и сообщили, что ее нашли. Рассказали, что жила в Перми, снимала с подругой квартиру, подрабатывала. Жива, здорова, улыбается», — рассказала опекун.

Женщина сообщила, что намерена отказаться от опеки над девочкой и планирует отправить ее в детский дом. Известно, что школьница до этого несколько раз сбегала из дома.

До этого сообщалось, что в Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей. Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки. Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр.

Ранее в Курской области на трассе нашли сбежавшую из рабства женщину.

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