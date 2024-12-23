В Курской области пенсионерка избила школьницу в очереди к врачу

В Курской области пенсионерку оштрафовали за избиение девушки в очереди к врачу

В Курской области женщину осудили за избиение человека в медучреждении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Обоянь. По версии следствия, 17-летняя пострадавшая записалась в больницу через «Госуслуги» и пришла на осмотр. Когда девушка хотела войти, 60-летняя пенсионерка с внуком решила, что пациентка пытается пройти без очереди.

Она закрыла собой дверь кабинета, хватала школьницу за руки, прижимала к стене. В результате пострадавшая получила повреждение в виде кровоподтека на пояснице.

При этом сама женщина во время судебных разбирательств заявляла, что повреждений не наносила. Однако суд признал ее виновной и обязал выплатить десять тысяч рублей в качестве штрафа.

До этого в Башкирии пьяные мужчины устроили драку с врачом в больнице. Один из нападавших был ранен и потребовал оказать ему помощь. Хирург приступил к работе, но в какой-то момент пациент стал вести себя агрессивно. В результате на место прибыли росгвардейцы и задержали посетителей.

Ранее в Приморье мужчина напал на врачей скорой из-за обуви.