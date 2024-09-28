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Пьяные мужчины подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии в башкирской больнице

В Башкирии трое мужчин устроили драку с хирургом и росгвардейцами в больнице

В Башкирии пьяные мужчины устроили драку с хирургом и росгвардейцами. Видео из больницы опубликовал Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в благовещенской больнице в ночь на 23 сентября. По данным Telegram-канала, у одного из нападавших была рваная рана головы. Вместе со своими спутниками он ворвался в больницу, требуя оказать ему помощь. Мужчины, по словам очевидцев, сразу стали вести себя агрессивно и ругаться матом.

Несмотря на то, что они угрожали персоналу, врач согласился помочь раненому. Однако тот, оказавшись в кабинете, вновь повздорил с хирургом, который перевязывал ему голову, и ударил его по лицу. Сообщается, что это произошло после того, как врач спросил, не болен ли мужчина, запачкавший его кровью, ВИЧ или гепатитом.

К пациенту, который напал на медика, присоединились его пьяные друзья. На место была вызвана Росгвардия, которая задержала дебоширов, однако они не успокоились и теперь набросились с кулаками на силовиков.

По данным Baza, двое участников потасовки задержаны и уже находятся под арестом. Одного из них обвинили в хулиганстве, а другого — в применении насилия в отношении представителя власти. Ведется расследование.

Ранее врач избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не хотел лечить.

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