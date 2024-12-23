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Доцента КГУ арестовали за попытку поджога машины полиции

Доцента КГУ арестовали на два месяца за попытку поджечь полицейский автомобиль
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Shutterstock

Доцента кафедры государственного и муниципального управления Курского государственного университета (КГУ) арестовали за попытку поджечь полицейский автомобиль на Чумаковской улице в Курске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, житель Курска Георгий Пилишвили поддерживал телефонную связь с неустановленными лицами, и по их указанию попытался поджечь автомобиль, принадлежащий УМВД России по Курской области.

Органы предварительного следствия обвинили Пилишвили в покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ленинский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

23 декабря полиция Брянской области опубликовала видео с моментом поджога автомобиля, который совершила местная жительница по заданию телефонных мошенников. На кадрах видно, как пожилая женщина подошла к ряду припаркованных автомобилей и тщательно облила из канистры автомобиль Mitsubishi Carisma темного цвета, а затем вылила горючее на землю рядом с машиной и подожгла. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные забросали коктейлями Молотова автомобиль полиции.

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