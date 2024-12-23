Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополье начальника электросетей уволили после утекшего в сеть видео с корпоратива

Главу филиала «Ставэлектросети» Кайшева в Минводах уволили после корпоратива
close
Телеграм-канал RT на русском

Главу филиала «Ставэлектросети» в Минеральных водах уволили после того, как в сети была опубликована видеозапись с корпоратива. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Крынин.

«Проводился корпоратив по инициативе сотрудников филиала в городе Минеральные Воды на их собственные деньги. После того, как факт стал известен, директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и тому подобное», — сказал Крынин.

23 декабря в соцсетях появилось видео с корпоратива, на котором происходило стриптиз-шоу. Пользователи узнали на кадрах главу филиала «Ставэлектросети» Сергея Кайшева.

В беседе с RT Кайвышев заявил, что вины не отрицает, однако считает увольнение несправедливым. По его словам, сейчас компания испытывает дефицит кадров. Он отметил, что заранее не знал про номер с танцовщицей. Он призвал руководство не увольнять других сотрудников, которые присутствовали на корпоративе.

В середине ноября в Кузбассе женщина станцевала стриптиз прямо на капоте автомобиля. Выяснилось, что женщина пыталась соблазнить мужа. Она попросила прощения у случайных свидетелей ее танца. На девушку составили протокол о мелком хулиганстве, ей грозит штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

Ранее во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами