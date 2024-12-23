В Ставрополье начальника электросетей уволили после утекшего в сеть видео с корпоратива

Главу филиала «Ставэлектросети» в Минеральных водах уволили после того, как в сети была опубликована видеозапись с корпоратива. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Крынин.

«Проводился корпоратив по инициативе сотрудников филиала в городе Минеральные Воды на их собственные деньги. После того, как факт стал известен, директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и тому подобное», — сказал Крынин.

23 декабря в соцсетях появилось видео с корпоратива, на котором происходило стриптиз-шоу. Пользователи узнали на кадрах главу филиала «Ставэлектросети» Сергея Кайшева.

В беседе с RT Кайвышев заявил, что вины не отрицает, однако считает увольнение несправедливым. По его словам, сейчас компания испытывает дефицит кадров. Он отметил, что заранее не знал про номер с танцовщицей. Он призвал руководство не увольнять других сотрудников, которые присутствовали на корпоративе.

В середине ноября в Кузбассе женщина станцевала стриптиз прямо на капоте автомобиля. Выяснилось, что женщина пыталась соблазнить мужа. Она попросила прощения у случайных свидетелей ее танца. На девушку составили протокол о мелком хулиганстве, ей грозит штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

Ранее во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар.