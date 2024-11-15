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Россиянка станцевала стриптиз на капоте авто и попала на видео

Появилось видео, как россиянка станцевала стриптиз мужу на капоте авто

В Кузбассе женщина станцевала стриптиз прямо на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«29-летняя львица из Бачатского удивила своего льва в свете фар. Музыка из машины орала на всю улицу, поэтому зрителями эротического шоу стали жители домов в округе», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что женщина пыталась соблазнить мужа. Она попросила прощения у случайных свидетелей ее танца. На девушку составили протокол о мелком хулиганстве, ей грозит штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что эмигрировавший в США российский блогер Илья Мэддисон в случае нехватки денег, зарабатываемых на стримах, будет искать обычную работу. В первую очередь россиянин намерен рассмотреть трудоустройство стриптизером.

Также Мэддисон рассматривает вариант стать нищим. Такая перспектива его прельщает тем, что в США бомжи получают еду и деньги бесплатно.

Ранее на видео попало, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки.

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