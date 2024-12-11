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Во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар

Пожар случился в новосибирском клубе «Отдых» во время корпоратива

Пожар случился в новосибирском клубе «Отдых» во время корпоратива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Иллюзионист, выступая с огненными трюками, не рассчитал свои действия и поджег потолок во время фокуса. Материал потолка быстро воспламенился, и горящие обрывки начали падать на пол. Все посетители и сотрудники смогли мгновенно эвакуироваться, и никто не пострадал.

Baza подчеркивает, что этот инцидент напоминает пожар в пермском ночном клубе «Хромая Лошадь» в Перми 5 декабря 2009 года. В тот день организаторы мероприятия запустили в помещении фейерверк в честь восьмилетия заведения — в результате воспламенились ивовые прутья на потолке клуба. Гости стали выбегать из здания, давить друг друга и падать от нехватки кислорода. Люди не могли выбраться из горящего клуба из-за отсутствия аварийного освещения и узкого прохода к выходу. 156 человек не смогли выжить. Еще около сотни получили травмы. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

Ранее в Башкирии загорелась колония.

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