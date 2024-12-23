В Архангельске неизвестный мужчина пытался проникнуть в школу

Молодого человека задержали при попытке проникнуть в школу №35 в Архангельске

Молодой человек пытался проникнуть в школу №35 в городе Архангельске. Об этом сообщил Telegram-канал «Жесть Архангельской области».

В материале отмечается, что неизвестный мужчина хотел зайти в образовательное учреждение под предлогом встречи с одним из учеников. По его словам, ему нужно было «отдать брату пластилин».

«Когда его остановил охранник, тот выхватил нож. Раненый охранник оказался старой закалки и удерживал мерзавца до прибытия [сотрудников] Росгвардии», — говорится в публикации.

При этом директор школы Елена Сидорук в комментарии для Telegram-канала «29.RU | Новости Архангельска» заявила, что никакого ножа у нарушителя не было. Более того, молодой человек не нападал на остановившего его охранника.

«Зашел злодей, пресекли его продвижение, он был в нетрезвом виде. Он никому не угрожал. Но в школе нетрезвого не может быть, вот и все», — подчеркнула директор.

Она добавила, что сейчас мужчина находится в отделении полиции.

В пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел РФ сообщили «Газете.Ru», что информация о наличии у нарушителя ножа не соответствует действительности. По данным ведомства, в образовательное учреждение пытался проникнуть молодой человек 2000 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

Охранник вывел мужчину на улицу, после чего его забрали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. Впоследствии в отношении гражданина был составлен протокол об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве.

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