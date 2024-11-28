Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Петербурге неизвестный 17 раз выстрелил в окна спортивной школы

В Петербурге неизвестный обстрелял спортшколу

close
Shutterstock

Полицейские Петербурга разыскивают неизвестного, стрелявшего по окнам школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Рижском проспекте, в Адмиралтейском районе города. Как рассказал главный инженер учебного заведения, неизвестный стрелял по окнам школы. В результате на втором этаже были повреждены восемь окон. Всего человек с оружием попал по стеклам 17 раз.

Специалист обратился в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает kp.ru, окна на первом этаже тоже пострадали. Предварительно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета по спортзалу. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Петербурге мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу с балкона. Сначала мужчина отдал злоумышленникам более миллиона рублей, после чего ему пообещали вернуть средства, которые якобы прилетят на дроне. Требовалось, чтобы россиянин «подал сигнал». В результате в квартиру пришли полицейские.

Ранее житель Приморья устроил перестрелку с полицией и получил срок 18 лет.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами