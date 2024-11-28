В Петербурге неизвестный 17 раз выстрелил в окна спортивной школы

Полицейские Петербурга разыскивают неизвестного, стрелявшего по окнам школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Рижском проспекте, в Адмиралтейском районе города. Как рассказал главный инженер учебного заведения, неизвестный стрелял по окнам школы. В результате на втором этаже были повреждены восемь окон. Всего человек с оружием попал по стеклам 17 раз.

Специалист обратился в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает kp.ru, окна на первом этаже тоже пострадали. Предварительно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета по спортзалу. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Петербурге мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу с балкона. Сначала мужчина отдал злоумышленникам более миллиона рублей, после чего ему пообещали вернуть средства, которые якобы прилетят на дроне. Требовалось, чтобы россиянин «подал сигнал». В результате в квартиру пришли полицейские.

Ранее житель Приморья устроил перестрелку с полицией и получил срок 18 лет.