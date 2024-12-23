Во ФСИН заявили, что сотрудник СИЗО-1 Ростова-на-Дону не водил женщин в камеры заключенных

Во ФСИН отрицают информацию о незаконных свиданиях в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Сотрудник СИЗО-1 Ростова-на-Дону не водил за деньги женщин из отдельного корпуса в мужские камеры. Об этом заявило ГУФСИН России по Ростовской области, комментируя сообщения СМИ, передает РИА Новости.

«Информация, размещенная в ряде телеграм-каналов и в средствах массовой информации, о том, что «сотрудник скандального ростовского СИЗО-1 за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры: за каждую такую «услугу» он брал около 100 тысяч рублей», не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что сотрудники УСБ ГУФСИН по региону проверили мероприятия, в ходе которых соответствующая информация «не подтвердилась».

О таком заработке сотрудника ростовского СИЗО 23 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

По его информации, 29-летний подозреваемый также прикрывал незаконную деятельность на территории изолятора, продавал мобильные телефоны и сим-карты.

Скандальную известно СИЗО-1 получило после того, как утром 16 июня заключенные взяли в заложники двух сотрудников изолятора.

Ранее прокуратура начала проверку после информации о застолье в колонии Мордовии.