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Прокуратура проведет проверку после появления информации о застолье в колонии Мордовии

Прокуратура Мордовии проверит колонию после публикаций о застолье у заключенных

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Прокуратура Мордовии проведет проверку после появления информации о застолье в местной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия», — пояснили в прокуратуре.

До этого в сеть попала фотография из исправительной колонии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. В кадр попал большой банкет. На фото, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Оказалось, что так чествовали местного криминального авторитета.

Издание отметило, что фото сделали с помощью видеокамеры в ИК-7. Кадр запечатлен 20 июля 2024 года, и им уже заинтересовались во ФСИН.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Пермском крае осужденные сломали видеокамеры в колонии и попали в изолятор.

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