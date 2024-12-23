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Сотрудник СИЗО за деньги водил женщин в мужские камеры

SHOT: сотрудник ростовского СИЗО водил женщин в мужские камеры за вознаграждение
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Телеграм-канал «SHOT»

В ростовском СИЗО-1 один из сотрудников зарабатывал, организуя встречи арестованных и прикрывая незаконную продажу телефонов на территории изолятора. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на SHOT.

По информации издания, 29-летний подозреваемый во время своих смен регулярно водил женщин, которые содержатся в отдельном корпусе, к одному из заключенных — Артуру Г., осужденному за разбой и вымогательство. За одну встречу он брал около 100 тысяч рублей.

Также сотрудник исправительного учреждения якобы прикрывал незаконную деятельность на территории СИЗО того же заключенного, который заказывал женщин, — он продавал мобильные телефоны и сим-карты. СМИ выяснило, что Артур Г. был авторитетом среди сокамерников и был назначен в учреждении «смотрящим».

На противоправную деятельность правоохранителя полицейские обратили внимание летом, после расследования ЧП, когда заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН.

По неподтвержденной информации, на подозреваемого могли указать коллеги мужчины, которые находятся под домашним арестом.

Ранее прокуратура Мордовии начала проверку после появления информации о застолье в местной колонии.

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