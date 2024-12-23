Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники начали создавать поддельные информационные сайты и распространять на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет аферистам красть аккаунты пользователей портала. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Утверждается, что мошенники придумали новый способ в дополнение к уже используемым схемам, которые связаны с получением SMS-кода. В DLBI отметили, что поддельные номера служб поддержки помогают сайтам подниматься в топ поисковых запросов.

Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что пока массовому применению таких схем препятствуют относительно высокая сложность организации масштабных SMS-рассылок, трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов.

«Если те «тесты», которые мы видим сейчас, покажут мошенникам эффективность, техническое решение будет найдено», — предупредил он.

До этого в сети обнаружили мошеннический сайт, имитирующий официальный портал «Госуслуги».

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