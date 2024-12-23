Загрязненные нефтепродуктами пляжи Кубани планируют убрать до февраля-марта

Мазут, выброшенный на берег Черного моря в Краснодарском крае, планируют убрать до февраля-марта. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

«Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум — до первого марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до первого февраля сделать...» — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что если с поверхности песка не убрать нефтепродукты, то они могут просочиться вниз, тогда придется «делать работу в три раза больше».

В своем Telegram-канале губернатор также рассказал, что загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. При этом есть проблема, что мазут собирают быстрее, чем подобные предприятия могут принять.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239, которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

Накануне в МЧС сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

23 декабря глава Минприроды Александр Козлов предупредил, что объем загрязненного грунта может увеличиться в 14 раз.

Ранее Путин назвал экологической бедой утечку топлива в Черном море.