Врач предупредила, чем грозит экстремальное похудение к Новому году

Стремление выглядеть как можно лучше на корпоративе или новогоднем торжестве может обернуться проблемами со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Единственный работающий способ снижения веса — создание дефицита калорий. Когда организм получает с едой меньше энергии, чем расходует, человек начинает худеть. Безопасным считается постепенное снижение веса примерно на 0,5–0,8 кг в неделю (до 3 кг в месяц). Для этого достаточно снизить количество ежедневно потребляемых калорий на 15–20%.

«Такое уменьшение рациона не вредит здоровью, не слишком отражается на образе жизни и тем не менее даже за 2–3 недели позволяет немного уменьшить количество жировой ткани», — отмечает эксперт.

Однако в погоне за идеальными цифрами на весах многие придерживаются жестких диет и строго ограничивают себя в питании. Это действительно позволяет быстро сбросить 5, а то и 10 килограммов, но они мгновенно возвращаются. А еще от таких ограничений снижается иммунитет, ухудшается внешнее состояние кожи и волос, уменьшается тонус мышц.

«После экстремального похудения человек, как правило, быстро набирает вес обратно — это так называемый эффект бумеранга. Дело в том, что при резком уменьшении количества пищи организм начинает «сжигать» белки и углеводы, используя в качестве топлива мышцы. Жировая ткань, как ценный «неприкосновенный запас», наоборот, сохраняется до последнего. А после возвращения к привычному питанию организм, переживший стресс, начинает усиленно запасаться жировой тканью дополнительно, на случай нового периода голода», — отметила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

После такой попытки быстро избавиться от лишних килограммов начинает обвисать и становится более дряблой кожа, появляются морщины. Это происходит, во-первых, из-за быстрого сокращения объемов, а во-вторых, из-за дефицита питательных веществ. На жесткой диете человек просто недополучает витаминов и минералов с пищей, так как рацион становится гораздо беднее.

«Без полноценного питания нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что может привести к запорам, вздутию живота, диарее, гастриту, желчнокаменной болезни. Кроме того, диеты негативно влияют на работу репродуктивной и центральной нервной системы, приводят к снижению иммунитета», — подчеркивает эксперт.

Чтобы эффективно поддерживать здоровый вес, необходим комплекс мер: здоровое питание, адекватные физические нагрузки, умение справляться со стрессом, который частенько заедают, набирая лишние килограммы.

«Принципы здорового питания известны всем, но для того, чтобы они работали, необходимо придерживаться их постоянно, а это непростая задача. Рацион должен быть разнообразным, включать в себя белки, сложные углеводы, достаточное количество овощей, зелени, фруктов и злаков. Стоит минимизировать употребление сахара, соли, фастфуда и других ультрапереработанных продуктов. Для того чтобы отслеживать норму потребляемых калорий, лучше всего вести дневник питания — по крайней мере в течение нескольких месяцев, пока новые привычки в еде не сформируются. Для поддержания здорового веса важно хорошо высыпаться, регулярно бывать на свежем воздухе, больше двигаться», — отмечает врач.

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