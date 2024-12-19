Диетолог дала советы, как пережить новогодние праздники без вреда для фигуры

Не стоит набирать в праздничные выходные больше 3 кг лишнего веса. Этот вес можно будет легко скинуть при переходе на послепраздничный режим питания. Лучше расслабиться и не ставить себе цели похудеть за праздники, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Лучше поставьте цель не набрать вес или набрать 2-3 кг. Как только вы вернетесь к привычному питанию, эти набранные кг уйдут. Не стоит менять блюда, которые вы хотите съесть, на более здоровые аналоги. Это тоже приведет к перееданию, ведь в конечном итоге высок риск того, что вы все же съедите то, что хотели изначально. Еще один совет – запланируйте физическую активность и развлечения без еды на период новогодних праздников: прогулки, каток. И постарайтесь сделать так, чтобы половину стола занимали овощи и фрукты. Чтобы в тарелку попадали не только новогодние салаты, но и помидоры или мандарины. Так вы быстрее наедитесь, а калорий будет меньше», – отметила врач.

Кроме того, не нужно целый день голодать перед новогодней ночью.

«Важно, чтобы от последнего приема пищи до праздничного застолья у вас было не больше 3-5 часов без еды — так вы будете испытывать легкое чувство голода и иметь возможность контролировать размер порций за новогодним столом. В ином случае высок риск того, что вы переедите. Такие частые переедания могут привести к набору веса», – объяснила врач.

Также диетолог советует есть медленно. Так чувство насыщения до головного мозга дойдет быстрее, а размер порции сократится.

Ранее в России создали прибор, ускоряющий химические реакции в 10 раз.