В России вскрыли экстремистскую ячейку, отрицающую необходимость участия мусульман в СВО

В Обливском районе Ростовской области силовики пресекли деятельность ячейки международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России), которое в России признано экстремистским. Эта группа отрицала необходимость участия мусульман в специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ по региону.

«УФСБ России по Ростовской области выявила и остановила действия ячейки «Таблиги Джамаат», которая функционировала в Обливском районе. Лидеры этой группы неоднократно посещали зарубежные лагеря, где получали искаженные религиозные знания», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, под прикрытием религиозной деятельности они вовлекали местных мусульман в экстремистские действия, проводя собрания и распространяя ложные идеи о несоответствии действительности российского законодательства. Они также отрицали необходимость участия мусульман в специальной военной операции и оправдывали террористические организации, действующие на Северном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» были возбуждены в отношении организатора и четырех участников ячейки. В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие их причастность к предполагаемым преступлениям. Все фигуранты дела были арестованы.

В апреле в Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех иностранцев-экстремистов, которые хотели въехать на территорию России со стороны Казахстана.

Приезжих задержали на пункте пропуска «Петухово», правоохранители установили, что желающие пересечь территорию РФ причастны к международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Ранее ФСБ задержала членов банды Басаева.