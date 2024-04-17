ФСБ задержала трех иностранцев-экстремистов на границе с Россией

В Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех иностранцев-экстремистов, которые хотели въехать на территорию России со стороны Казахстана. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Приезжих задержали на пункте пропуска «Петухово», правоохранители установили, что желающие пересечь территорию РФ причастны к международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России), запрещенной в России с 2009 года.

«Не допущенные на территорию Российской Федерации граждане в рамках оперативных мероприятий признали факт причастности к запрещенной организации. В отношении иностранцев будет принято решение о запрете въезда в России до 2074 года», — заявили в ведомстве.

Ранее МВД разработало законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции.