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ФСБ задержала трех иностранцев-экстремистов на границе с Россией

В Курганской области ФСБ задержала на границе трех иностранцев-экстремистов

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ФСБ РФ по Курганской области

В Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех иностранцев-экстремистов, которые хотели въехать на территорию России со стороны Казахстана. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Приезжих задержали на пункте пропуска «Петухово», правоохранители установили, что желающие пересечь территорию РФ причастны к международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России), запрещенной в России с 2009 года.

«Не допущенные на территорию Российской Федерации граждане в рамках оперативных мероприятий признали факт причастности к запрещенной организации. В отношении иностранцев будет принято решение о запрете въезда в России до 2074 года», — заявили в ведомстве.

Ранее МВД разработало законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции.

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