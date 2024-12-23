Учебная граната взорвалась во время урока в нижегородском лицее

Школьник пострадал во время урока ОБЗР в Нижнем Новгороде. Об этом NewsNN сообщил источник в правоохранительных органах, однако в образовательном учреждении опровергли информацию.
Несчастный случай, предположительно, произошел 20 декабря на занятиях по основам безопасности и защиты Родины в одном из лицеев в Советском районе. Девятиклассник взял в руки учебную гранату, которую учитель принес для демонстрации.
В какой-то момент 15-летний школьник якобы дернул за чеку, после чего предмет задымился и разорвался. В результате мальчик попал в больницу с травмой губы и ушибом руки, его мать уже написала заявление в полицию.
Тем не менее директор лицея заявила, что ничего подобного в стенах учебного заведения не происходило.
«Ни с какой учебной гранатой у нас ничего не происходило, это неправда. Все дети на месте, все хорошо», — подчеркнула она.
Ранее школьника ранили в висок на занятиях по основам безопасности и защиты Родины.