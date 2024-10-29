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Школьника ранили в висок из винтовки на занятиях по основам безопасности и защиты Родины

Девятиклассник из Прикамья получил ранение в голову на уроке

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Пермском крае школьник получил пулевое ранение в голову во время урока, сообщило местное издание «Парма новости».

Инцидент произошел 16 октября в одной из школ Кудымкарского округа. В тот день у учеников девятого класса шли занятия по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Урок проводила учитель физкультуры без специальной подготовки в спортзале, где не было необходимого оборудования для стрельбы. Педагог, по словам сельчан, не хотела преподавать ОБЗР — предмет появился в российских школах с 1 сентября, но настояло руководство.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства несчастного случая, из-за которого 15-летний мальчик оказался в реанимации с пулей, выпущенной из пневматической винтовки, в правом виске. Существуют две основные версии: первая — две школьницы могли выстрелить одновременно, и пуля отрикошетила от стены; вторая — роковой выстрел сделал одноклассник пострадавшего. Как уточняется, в момент инцидента учителя в спортзале не было, когда женщина узнала о произошедшем, ей стало плохо.

Первую помощь пострадавшему оказали местные фельдшеры, после чего его доставили в реанимацию, а затем на вертолете отправили в Пермь. В нейрохирургическом отделении подростку сделали операцию: осколки кости были удалены, но пулю врачи извлечь так и не смогли. Из-за этого, говорят родственники потерпевшего, до конца жизни у него будет «множество ограничений».

«Левая сторона работает частично, координация движений нечеткая, учится ходить. <...> Говорят, что организм молодой, должен восстановиться. Сейчас самое главное, чтобы не загноилось», — объясняют близкие девятиклассника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Ученики школы переведены на дистанционное обучение, с ними работают психологи. Учителю физкультуры запретили общаться с журналистами. В СК ситуацию пока также не комментировали.

Ранее красноярские школьники избили шестиклассницу на глазах у равнодушных учителей.

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