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Жителя Липецка осудили за государственную измену

Суд приговорил жителя Липецка к 18 годам колонии за государственную измену
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Shutterstock

Липецкий областной суд признал 43-летнего мужчину виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram-канале.

Следствие установило, что подсудимый по своей инициативе связался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины, и в дальнейшем выполнял задания по сбору и передаче данных в интересах украинских спецслужб. Известно, что мужчина снимал на смартфон и видеорегистратор технику на военном аэродроме, последствия атак беспилотников по территории промышленного предприятия, а также транспорт и места проживания военнослужащих на территории «Военного городка».

Согласно материалам суда, преступник также выезжал в Ростов-на-Дону для фиксации встречи командиров войсковых подразделений и предпринимал попытку трудоустройства в цех одного из липецких предприятий с целью сбора данных о производимой продукции военного назначения. Фото и видеоматериалы мужчина пересылал представителю спецслужб Украины.

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

21 декабря Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что жителя Оренбурга, который передал персональные данные российских военнослужащих представителям ФБР США, суд приговорил к 19 годам заключения за государственную измену.

Ранее студента Военно-воздушной академии обвиниливинили в госизмене.

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