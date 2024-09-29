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Студента-рэпера из Воронежской области обвинили в госизмене

Студента Военно-воздушной академии из Воронежской области обвинили в госизмене

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Телеграм-канал Осторожно, новости

Студента Военно-воздушной академии из Воронежской области обвинили в госизмене. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным информационного ресурса, 22-летний Михаил М. учился в Борисоглебском высшем военном училище летчиков (сейчас — учебный центр Воронежской Военно-воздушной академии. — «Газета.Ru»), некоторое время руководил радиостанцией в учебном заведении, интересовался переездом во Францию и США и периодически брал микрозаймы.

Как пишет «Осторожно, новости», в интернете молодой человек старался создать имидж «скам-рэпера» с псевдонимом Young Gwalla. Парень выложил на нескольких сайтах статьи о себе, в которых рассказывал, что «преуспел в деле слива интимных фотографий девушек, показывая их легкомысленность», писал о планах отойти от написания инструментального трэпа и намерении выпустить совместный трек с рэпером Yung Trappa. Михаил также пытался создать статью о себе на Википедии, однако ее удалили.

По данным «Осторожно, новости», студент стал фигурантом уголовного дела о госизмене не раньше лета 2023 года. Его рассмотрением займется военный суд, однако подробности обвинения неизвестны. Во время задержания Михаил учился в военном училище, однако весной текущего года на него подали в суд и руководители учебного заведения.

27 сентября в Иркутской области осудили 20-летнего студента, который стал фигурантом дела о государственной измене. Как рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности РФ, речь идет о жителе города Тулун. Молодой человек самостоятельно связался с представителями украинской террористической организации, заявив им о желании принять участие в их операциях.

Ранее в Москве арестовали мужчину по обвинению в госизмене.

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