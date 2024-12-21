Жителя Оренбурга приговорили к 19 годам заключения за госизмену

Житель Оренбурга получил 19 лет тюрьмы за передачу ФБР данных военнослужащих РФ

Жителя Оренбурга, который передал представителям ФБР США персональные данные российских военнослужащих, приговорили к 19 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

«Вынесен обвинительный приговор жителю Оренбурга 1993 года рождения. За неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (часть 5 статьи 274.1 Уголовного кодекса РФ) и госизмены (статья 275 Уголовного кодекса РФ)», — приводит сообщение агентство.

Суд назначил мужчине 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Расследование установило, что оренбуржец «установил конфиденциальные отношения» с представителями американских спецслужб. Россиянин передал ведомству персональные данные военных ВС России. Мужчину задержали в январе прошлого года. Приговор еще не вступил в законную силу.

До этого сообщалось, что суд отправил жителя Камчатки в колонию за государственную измену — мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее студента Военно-воздушной академии обвинили в госизмене.