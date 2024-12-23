В Ростовской области установят умные домофоны, пускающие в бомбоубежища без ключей

Глава Таганрога Камбулова: в городе установят умные домофоны для прохода в укрытия

В Таганроге Ростовской области в многоквартирных домах установят умные домофоны для быстрого прохода в бомбоубежища. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, новые устройства будут оснащены системой распознавания лиц, которая позволит проникать внутрь здания без ключей. Горожане смогут попасть в подъезд «улыбнувшись» камере. Глава города отметила, что в экстренной ситуации домофоны будут автоматически открывать двери и впускать людей в укрытия. Помимо этого, устройства будут уведомлять жителей об атаке БПЛА или ракет.

22 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над регионом сбили восемь украинских беспилотников. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы подавили летательные аппараты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска. Также одну ракету сбили возле Миллерово.

По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях уточняется.

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