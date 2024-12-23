В заброшенном доме в Приморье обнаружили женщину, которая заселилась туда сама

В Уссурийске в заброшенном доме нашли женщину

В Уссурийске в заброшенном доме нашли женщину 1979 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По предварительной информации, женщина поселилась в старом доме сама, это было вынужденной мерой. На кадрах, снятых правоохранителями, заметно, что местная жительница передвигается на специальном кресле, для подъема по ступенькам ей понадобилась помощь посторонних.

«Сегодня, при надзорном сопровождении прокуратуры, женщину передали работникам Центра помощи нуждающимся», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура выяснит, почему женщина оказалась в таком положении.

До этого в Калифорнии в заброшенном зернохранилище обнаружили лошадь. Животное провалилось в помещение через узкое отверстие и не могла выбраться самостоятельно.

Чтобы поднять лошадь на поверхность, специалисты установили систему блоков, с помощью которых ее подняли.

Ранее мигрант получил ожоги 90% тела во время пожара в заброшенном доме в Ленобласти.