Пожарные спасли лошадь из подвала заброшенного зернохранилища

Лошадь спасена из подвала заброшенного зернохранилища в Калифорнии, пишет UPI.

Поисково-спасательные службы в Калифорнии успешно провели операцию по спасению лошади, которая оказалась в ловушке в заброшенном зернохранилище. Как рассказали спасатели, животное провалилось туда через узкое отверстие.

В спасении животного также приняли участие сотрудники ветеринарной клиники. Для извлечения кобылы по кличке Матси была установлена система блоков, с помощью которой ее и подняли на поверхность.

«Командное сотрудничество между участниками операции, которые часто тренируются вместе для выполнения сложных спасательных работ, продемонстрировало, что их преданность делу и подготовка приносят плоды», — говорится в заявлении.

Ранее олимпийская чемпионка была дисквалифицирована из-за порки лошади.