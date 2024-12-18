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Пожарные спасли лошадь из подвала заброшенного зернохранилища

UPI: лошадь спасена из подвала заброшенного зернохранилища в Калифорнии

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El Dorado Search and Rescue/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лошадь спасена из подвала заброшенного зернохранилища в Калифорнии, пишет UPI.

Поисково-спасательные службы в Калифорнии успешно провели операцию по спасению лошади, которая оказалась в ловушке в заброшенном зернохранилище. Как рассказали спасатели, животное провалилось туда через узкое отверстие.

В спасении животного также приняли участие сотрудники ветеринарной клиники. Для извлечения кобылы по кличке Матси была установлена система блоков, с помощью которой ее и подняли на поверхность.

«Командное сотрудничество между участниками операции, которые часто тренируются вместе для выполнения сложных спасательных работ, продемонстрировало, что их преданность делу и подготовка приносят плоды», — говорится в заявлении.

Ранее олимпийская чемпионка была дисквалифицирована из-за порки лошади.

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