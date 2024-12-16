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Мигрант получил ожоги 90% тела во время пожара в заброшенном доме в Ленобласти

В Ленобласти мигрант получил ожоги 90% тела во время пожара в заброшенном доме

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Depositphotos

В Ленобласти 39-летний мигрант получил ожоги 90% тела во время пожара, за его жизнь борются врачи. Об этом со ссылкой на МЧС России по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 15 декабря в поселке имени Морозова на улице Чекалова. Заброшенный дом загорелся на площади в 50 квадратных метров, пожар ликвидировали силами пожарно-спасательных частей.

После произошедшего в сгоревшей бытовке обнаружили уроженца Узбекистана, которого доставили во Всеволожскую КМБ, сообщает 78.ru. Врачи диагностировали у мужчины ожоги третьей степени нескольких областей тела. Общая площадь поражения составила 90%. Его состояние оценили как тяжелое и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее новосибирец хотел закурить, но поджег супругу.

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