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Власти Хакасии назвали причину взрыва на территории бывшего завода в Абакане

Курлаев: причиной ЧП на заводе в Абакане стал взрыв емкости при опрессовке
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РИА Новости

Причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке. Об этом сообщил заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале.

По его словам, четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двоих не удалось спасти.

«Сейчас идет следственное действие, выясняют чей данный цех… ситуация находится под контролем», — сказал Курлаев.

Он добавил, что пожара нет.

В понедельник глава республики Валентин Коновалов сообщил, что на территории бывшего завода в Абакане произошел взрыв. В качестве вероятной причины ЧП он назвал нарушение техники безопасности. По словам Коновалова, на месте происшествия работают сотрудники пожарных и спасательных служб города.

До этого два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, а 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Чечне произошел взрыв газа в жилом доме.

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