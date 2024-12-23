В Госдуме рассказали, можно ли делать ремонт в новогодние праздники

Прежде чем проводить ремонтные работы в новогодние праздники, необходимо изучить закон о тишине в своем регионе. Об этом «Газете.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«В каждом регионе приняты свои законы о тишине — где-то они предполагают полный запрет на все праздничные дни, где-то сохраняются только на воскресенье. В Москве, например, даже в будние дни нельзя шуметь не только ночью, но и в середине дня. Например, в Подмосковье есть исключение для новостроек — там можно шуметь и в выходные дни. Все очень отличается от места к месту. Для того, чтобы быть окончательно уверенным, не нарушается ли закон, нужно найти региональную норму», — сказала она.

По словам депутата, правильнее всего будет предупредить соседей о ремонтных работах в новогодние праздники. Она подчеркнула, что в новостройках к этому могут отнестись нормально.

«Вряд ли соседи будут сразу обращаться в полицию. Если будут жалобы и возмущения, то следует немедленно прекратить. Но, возможно, особенно, если это новостройка, ваши соседи также ремонтируют, и это будет воспринято нормально», — пояснила она.

До этого депутат Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что в новогоднюю ночь добиться от соседей соблюдения тишины практически невозможно, так как у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений.

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