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Названа причина взрыва на территории бывшего завода в Хакасии

Замглавы Хакасии: взрыв на заводе в Абакане произошел при опрессовке емкости
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Телеграм-канал «Абакан официальный»

ЧП на территории завода в городе Абакан, расположенном в Республике Хакасия, произошло в результате взрыва емкости при опрессовке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы региона Юрий Курлаев.

«Взрыв емкости произошел при опрессовке. Сейчас идут следственные действия, устанавливается, кому принадлежит цех», — отметил он.

При этом администрация населенного пункта в официальном Telegram-канале уточнила, что ЧП произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении работ с сосудами под давлением.

23 декабря на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. В результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

По словам Курлаева, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают гражданам всю необходимую помощь. Еще двоих человек спасти не удалось.

Также заместитель главы Хакасии подчеркнул, что правительство республики намерено оказать родным и близким пострадавших всю необходимую помощь.

Ранее в Калининградской области сотрудники экстренных служб предотвратили взрыв на месте пожара.

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