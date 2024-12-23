Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психотерапевт призвала простить себя за несбывшиеся планы в уходящем году

Врач Крашкина: стоит научиться прощать себя за несбывшиеся планы
close
Shutterstock/Vera Prokhorova

Для эмоционального здоровья крайне важно уметь прощать себя за несбывшиеся планы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Неспособность простить себя может привести к накоплению чувства вины, неудовлетворенности и недовольства собой, что, в свою очередь, может усиливать депрессию и снижать самооценку», — предупредила специалист.

Вместо переживаний о неудачах она посоветовала проанализировать уходящий год, выделив достижения и уроки, которые были получены, а также установить конкретные, измеримые и реалистичные цели на год наступающий.

Чтобы завершить год на позитивной ноте, врач рекомендует вспомнить о его главных событиях с близкими и поблагодарить их за проведенные моменты и поддержку. Кроме того, по ее словам, следует провести осознанную очистку от ненужных вещей и чувств.

Ранее россиянам дали советы, как избежать предновогодней хандры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами