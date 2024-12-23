Психотерапевт призвала простить себя за несбывшиеся планы в уходящем году

Для эмоционального здоровья крайне важно уметь прощать себя за несбывшиеся планы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Неспособность простить себя может привести к накоплению чувства вины, неудовлетворенности и недовольства собой, что, в свою очередь, может усиливать депрессию и снижать самооценку», — предупредила специалист.

Вместо переживаний о неудачах она посоветовала проанализировать уходящий год, выделив достижения и уроки, которые были получены, а также установить конкретные, измеримые и реалистичные цели на год наступающий.

Чтобы завершить год на позитивной ноте, врач рекомендует вспомнить о его главных событиях с близкими и поблагодарить их за проведенные моменты и поддержку. Кроме того, по ее словам, следует провести осознанную очистку от ненужных вещей и чувств.

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