Россиянам рассказали, как завершить год на позитивной ноте

Врач Крашкина: в конце года важно поблагодарить близких за помощь

Чтобы завершить год на позитивной ноте, стоит вспомнить о его главных событиях с близкими и поблагодарить их за проведенные моменты и поддержку. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Также специалист рекомендует проводить осознанную очистку от ненужных вещей и чувств.

«Эмоциональный детокс, помогающий избавиться от негативных переживаний, также является важным шагом для завершения года. К тому же ритуалы прощания с прошлым, такие как написание письма самому себе или материализация проблем на бумаге, помогают освободиться от тяжести предыдущего года», — рассказала Крашкина.

Чтобы избежать разочарования в новом году, следует настроиться на позитивные изменения и возможности, а не на ожидание идеального сценария, добавила врач.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого объяснила, как избежать предновогодней хандры. По ее словам, сбалансированное питание, физическая активность и общение с близкими помогут справиться с зимней депрессией.

Если рекомендации по какой-то причине не помогли, то не нужно стесняться обратиться за помощью к специалисту, подчеркнула она.

Ранее психолог рассказала, как создать себе новогоднее настроение.