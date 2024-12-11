Россиянам дали советы, как избежать предновогодней хандры

Сбалансированное питание, физическая активность и общение с близкими помогут справиться с зимней депрессией и хандрой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Что касается профилактики хандры и поддержания хорошего настроения перед Новым годом, то я бы рекомендовала следующее. Включите в рацион продукты, богатые витаминами группы B, витамином D, омега-3 жирными кислотами, а также антиоксидантами. Это фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, орехи, семена. Регулярные физические нагрузки — эффективное средство для борьбы со стрессом и улучшения настроения. Даже небольшие прогулки на свежем воздухе принесут пользу. Достаточный сон играет важную роль в регуляции настроения и восстановлении организма. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, обеспечьте комфортные условия для сна. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, йога или глубокое дыхание. Общение с близкими людьми, друзьями и семьей — важный фактор поддержания хорошего настроения», — сказала Гузман.

Если рекомендации по какой-то причине не помогли, то нужно не стесняться обратиться за помощью к специалисту — психологу или психотерапевту, посоветовала врач.

«Забота о своем психическом здоровье так же важна, как и о физическом», — заключила Гузман.

Ранее врач заявила, что магний — не панацея от депрессии и предновогодней хандры.