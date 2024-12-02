В Госдуме объяснили, какие факторы могут увеличить плату за коммуналку

В системе оплаты жилищно-коммунальных услуг есть проблемные места, которые иногда вызывают вопросы у россиян. В частности, некоторые статьи расходов могут увеличиться – к примеру, в случае «перетопов» жильцам приходится больше платить за отопление. Также на итоговую сумму влияют общедомовые нужды, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Плата за отопление – это в холодный период самая большая часть суммы в квитанции за ЖКУ. В большинстве регионов чаще всего начисляется она по одной-двенадцатой: показания счетчиков за год делятся на 12 и распределяются на каждый месяц будущего года.

Однако если какой-то месяц оказался сильно жарче или холоднее, чем годом ранее, то проводится перерасчет – либо за большую подачу тепла, либо за меньшую. Это может привести к «перетопам», когда тепла в квартиры подается больше, чем нужно, отметила депутат. Чтобы разобраться в этом, следует оценить годовые расчеты и проверить возможное несоблюдение графиков и «перетопы», добавила она.

«Есть еще плата за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. То есть это освещение подъездов, лифтов, какое-нибудь мытье полов и так далее», — напомнила Разворотнева.

Она пояснила, что в эту статью расходов включается разница между общедомовым счетчиком и суммой индивидуального потребления. Так, к примеру, если кто-то из жильцов не платит или где-то в подвале протекает труба, то графа «общедомовые нужды» в квитанциях будет распределяться между собственниками и расти.

По словам Разворотневой, в ближайшее время в сферу содержания общедомового имущества планируется внести изменения и повысить прозрачность оплаты этой статьи расходов. В том числе совместно с Минстроем Госдума готовит проект приказа, который обяжет прописывать стоимость каждой услуги и собранную по каждому дому сумму, заключила парламентарий.

Напомним, в РФ утвердили средние размеры индексации платы за ЖКУ – изменения вступят в силу со второй половины 2025 года. Средний индекс по регионам будет варьироваться.

Ранее стало известно, в каких городах подешевела коммуналка.