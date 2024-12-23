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В Бурятии правоохранители прервали вечеринку членов преступного мира

МВД: в Бурятии пресекли сход активных участников уголовно-преступной среды
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МВД Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов пресекли сход лидеров и активных участников уголовно-преступной среды в Республике Бурятия. Об этом сообщило региональное министерство внутренних дел в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что встреча представителей преступного мира состоялась 21 декабря в одном из придорожных кафе в Кабанском районе. Мероприятие прервали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Бурятии совместно с членами специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

«32 активных члена преступного мира <...> доставлены в полицию, поставлены на фото- и дактоучеты. Ряд граждан освидетельствованы на состояние наркотического опьянения», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что с нарушителями были проведены профилактические беседы.

12 декабря сотрудники силовых структур задержали нескольких членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Синекаменские» в городе Екатеринбурге. По информации журналистов, в числе взятых под стражу людей оказался и лидер группировки Борман.

Местное издание «E1.ru» со ссылкой на источник сообщило, что «Синекаменские» — это крыло ОПГ «Уралмашевские». Члены группировки промышляют на территории микрорайона Синие Камни.

Ранее подпольного «короля» города Сочи Рубена Татуляна обвинили в создании ОПГ.

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