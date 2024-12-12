На Урале спецназовцы задержали участников ОПГ «Синекаменские» и их главаря

В Екатеринбурге силовики задержали нескольких человек — членов организованной группировки «Синекаменские» и их главаря Бормана. Об этом сообщает «E1.ru» со ссылкой на пресс-службу полиции и информацию от местных жителей.

«Вчера взяли Бормана, Макса и других. Работал спецназ и ОБОП. Всех в отдел увезли. <...> «Синекаменские» — это крыло «Уралмашевских», которые территориально расположены на Синих Камнях», — рассказал источник издания.

В полиции подтвердили, что оперативники работали в микрорайоне Синие Камни.

«В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции из подразделения ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии доставили с территории вышеназванного микрорайона в дежурную часть 6 граждан», — рассказал представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам полицейского, часть из задержанных имеют судимости. Его коллеги обнаружили и изъяли у мужчин четыре травматических пистолета, которые были направлены на экспертизы — они должны показать, не фигурирует ли это оружие в совершенных преступлениях.

По неподтвержденной информации, задержанные планировали принять участие в сходке ОПГ, которую организовал один из местных криминальных авторитетов.

«В полиции всех доставленных дактилоскопировали, проверили по базам учета, не значатся ли они в розыске. Установили личности и взяли соответствующее объяснение с каждого», — уточнил Горелых, добавив, что после этого всех отпустили.

Ранее в Приморье женщина показала в СИЗО криминальные тату и стала фигуранткой дела.