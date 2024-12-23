Врач развеяла самый популярный миф о зубной эмали

Бытует мнение, что можно «натренировать» зубную эмаль, если регулярно грызть орехи и другие твердые продукты. Однако это не более чем распространенный миф. Об этом в беседе с РИАМО сообщила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«В основе такого мифа лежит вера в то, что зубы чем-то схожи с мышцами, которые тоже можно натренировать. Однако поверхность зуба в отличие от мышц очень хрупкая. При избыточном давлении на эмаль она разрушается — это может привести к сколам или трещинам», — предупредила Корнилина.

При повреждении эмали она не восстанавливается, как мышцы. Кроме того, избыточная нагрузка на зубы может привести к воспалениям десен, добавила врач.

Стоматолог Виктория Радько до этого говорила, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники.

Причиной данного состояния, по ее словам, могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню, — ананасы, соленья, яблоки, апельсины, лимоны, газированные напитки, и, конечно, алкоголь.

Ранее врач перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов.