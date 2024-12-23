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Москвичам пообещали небольшой мороз в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова: небольшой мороз ожидается в Москве в новогоднюю ночь
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой мороз. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Никаких сильных морозцев не будет. Где-то по региону в пределах -5...-10°C — это самый холодный вариант», — отметила эксперт.

При этом синоптик уточнила, что пока прогноз является предварительным. Позднякова также добавила, что специалисты не ждут выпадения значительных осадков в столице до конца декабря. По ее словам, к концу 2024 года в городе может пройти только небольшой снег, который только «подбелит» процесс.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег. По его словам, новогодняя ночь «кажется вполне новогодней», потому что вернутся несильные морозы. Он добавил, что ожидается и небольшой снег.

На неделе с 23 декабря, по его словам, жителей и гостей Москвы ждут температурные качели, которые будут преследовать их практически всю неделю, — от слабого плюса до небольшого минуса.

Ранее синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

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