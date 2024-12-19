Психолог рассказала, как объяснить ребенку не тот подарок от Деда Мороза

Дети часто пишут Деду Морозу письма с просьбами об определенном подарке. Причем желание ребенка может оказаться либо неосуществимым, либо быть не по карману родителям. Чтобы он не разочаровался и не потерял веру в чудо, нужно заранее обсудить с ним альтернативу желанному подарку, рассказала детский психолог Ирина Таранова Общественной Службе Новостей.

«Тут вопрос не в том, как конкретно на Новый год сказать «нет», а в целом в том, как родители отказывают ребенку на его хотелки и желания», — отметила специалист.

Не только на праздники, но и в повседневной жизни родители сталкиваются с невозможностью что-то купить детям, поэтому для таких ситуаций у них должна быть стратегия, считает психолог. К примеру, если ребенок хочет какую-то дорогую игрушку, то можно объяснить, почему эта покупка недоступна. Таранова назвала это стандартным разговором с детьми о его желаниях.

Однако в Новый год подарок связан с Дедом Морозом, поэтому в этом случае надо объяснить его возможности — рассказать, что он, Мороз, не всегда может дарить дорогие подарки и предложить подумать, что еще можно попросить у волшебника, чтобы тому было легче.

«Нужно попробовать подвести ребенка к поиску каких-то альтернативных вариантов, которые могли бы вписаться в бюджет родителей», — объяснила психолог.

Напомним, исследователи выяснили, что большинство российских родителей (74%) стремятся сделать так, чтобы их дети верили в Деда Мороза. Они нанимают профессионального актера для роли Деда Мороза, кладут подарки под елку и инсценируют его приход, оставляя следы на окне и полу, а также пишут детям ответные письма от лица волшебника.

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