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БАДы без госрегистрации запретят продавать на маркетплейсах

«Известия»: в России запретят продажу БАДов без госрегистрации на маркетплейсах

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Shutterstock

Правительство России направило на согласование новый вариант законопроекта «О платформенной экономике», который предлагает регулирование для маркетплейсов. По плану, закон вступит в силу 1 сентября 2025 года и включает запрет на продажу определенной продукции, в частности нелегальных товаров и биологически активных добавок (БАДов) без государственной регистрации, пишут «Известия».

По данным Роскачества, госрегистрация БАДов обязательна для всех стран ЕАЭС, однако сейчас не существует ограничений или санкций за продажу незарегистрированных товаров в интернете. Нарушение правил может грозить штрафами: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Министерство экономического развития подчеркнуло, что продажа незарегистрированных БАДов может быть опасна для здоровья, так как в них могут содержаться запрещенные вещества. По оценкам Национального союза защиты прав потребителей, до 60% БАДов на рынке не имеют госрегистрации, особенно среди добавок для похудения.

29 ноября врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что БАДы нужно принимать только после назначения врача, потому что иначе они могут навредить здоровью.

Ранее был назван БАД, который может уменьшить тягу к сладкому.

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