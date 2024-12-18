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Россиянам рассказали о популярных зарубежных горнолыжных курортах, куда не нужна виза

«КП»: россияне могут отправиться на горнолыжные курорты Южной Кореи без визы

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Sergey Malomuzh/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые хотят посетить зарубежные горнолыжные курорты, могут отправиться в Южную Корею, куда не нужна виза. Об этом kp.ru узнал у экспертов.

В этой стране насчитывается 14 зимних курортов. Помимо этого, можно отправиться в Индию, на курорт Гульмарг в Гималаях, или в Японию. Специалисты также советуют рассмотреть курорты Гудаури в Грузии, Цахкадзор в Армении, Шахдаг в Азербайджане и Амирсой в Узбекистане.

«Курорт Шымбулак в Казахстане менее востребован, так как отелей рядом с трассами мало, а жить в Алматы и ежедневно ездить в горы не очень удобно», — добавила PR-директор туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

В Европе для россиян остается безвизовым сербский курорт Копаоник.

В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» до этого сообщили, что наиболее популярными горнолыжными курортами у москвичей зимой 2024–2025 годов являются Красная Поляна в Краснодарском крае, Архыз и Домбай на Кавказе, а также Шерегеш в Кемеровской области. По его данным, в этом году жители столицы на 5% чаще бронируют отдых на этих курортах.

Ранее россиянам дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону.

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