Двое взрослых и двухлетний ребенок отравились угарным газом в Самарской области

В Волжском районе Самарской области двое взрослых и ребенок попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Инцидент произошел в СНТ «Массив Стромилово», из дачного дома были госпитализированы три человека — 48-летний мужчина, 36-летняя женщина и двухлетняя девочка.

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом из-за утечки в доме. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее в Свердловской области четверо детей отравились угарным газом.