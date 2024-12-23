Jerusalem Post: жена Асада подала на развод и решила уехать в Великобританию

Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма оказалась недовольна жизнью в Москве и подала на развод. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным журналистов, супруга политика обратилась в российский суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Сейчас власти рассматривают ее заявление. По данным издания, женщина собирается вернуться на родину в Великобританию — она родилась и выросла в Лондоне.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны вместе со своей семьей. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

В тот же день в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее стало известно о попытке Асада связаться с Россий перед отъездом из Сирии.