Российские туристы пожаловались на укусы от неизвестных насекомых в отеле Таиланда

Неизвестные насекомые атаковали российских туристов в Таиланде. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, туристы пожаловались на странные пятна на коже, но местные врачи не могут понять, что стало причиной их появления.

Как рассказала SHOT одна из туристок, неделю назад они с дочкой и мужем приехали на Пхукет. Через пару дней женщина с девочкой увидели странные красные пятна на руках. Сначала женщина подумала на планктон и решила воздержаться от купания в море. У ее мужа никаких пятен не нашли.

Однако воздержания от плавания в море не помогло — странные воспаления не исчезали. Россиянка утверждает, что в отеле много зелени, из которой могли вылететь насекомые и залететь через балкон в номер.

Семья планирует после возвращения домой обратиться за помощью к российским врачам, чтобы установить диагноз и получить лечение.

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума Россия — Африка сообщила, что только трое граждан РФ, которые в последние полтора месяца вернулись из Турции, пожаловались на здоровье.

Ранее в девяти российских регионах у детей заподозрили опасный вирус.