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В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на здоровье от вернувшихся из Турции россиян

Попова: за 1,5 месяца трое россиян пожаловались на здоровье после Турции

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума Россия — Африка сообщила, что только трое граждан РФ, которые в последние полтора месяца вернулись из Турции, пожаловались на здоровье. Ее слова приводит ТАСС.

Попова рассказала, что после жалоб российских туристов на неизвестный вирус в Турции ведомство направило запрос в минздрав республики, но ответа пока не получило. Роспотребнадзор также запустил горячую линию. С жалобами на самочувствие после поездки в Турцию туда никто не обратился. Попова заверила, что в РФ достаточно высокочувствительных тест-систем на энтеровирусные инфекции (острые инфекционные болезни, вызываемые кишечными вирусами, характеризующиеся лихорадкой и многообразными клиническими симптомами).

В начале ноября российские туристы подхватили неизвестный вирус в турецком Белеке. По данным SHOT, за последние дни в местный госпиталь обратились несколько десятков детей и взрослых с температурой выше 39°С. Однако это единственный симптом, который объединяет заразившихся. Остальные проявления болезни, среди которых сыпь на руках и ногах, а также тошнота и рвота, есть не у всех пациентов.

Ранее в девяти российских регионах у детей заподозрили опасный вирус.

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